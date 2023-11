Dřina od šesti ráno do noci se vyplatila. Spartě zajistily postup auty lidského katapultu Sadílka

„Už jsem několikrát zmiňoval, že standardky jsou klíčové. Bylo tedy pěkné vidět, že jsme z nich pár gólů dali,“ usmíval se dánský kouč, jenž poté ocenil poctivost svých kolegů, kteří se právě na standardní situace zaměřují. „Luboš (Loučka) odvádí skvělou práci. Každý den se tím zabývá, mám tedy radost i za něj a Jandise (videoanalytik Ondřej Janda, pozn. red.). V posledních dnech dřeli od šesté hodiny ráno pozdě do noci, je tedy pěkné vidět, že se to vyplácí,“ dodal Priske.

Ten také přiblížil nakonec neúspěšnou taktiku, s jakou pro bránění dlouhých vhazování klokani do utkání vyrukovali. „Chtěli jsme to bránit jako roh. To se nám vymstilo, v prostoru na první tyči bylo asi více lidí, než mělo. Nedostali jsme se tam, zbytečně se to prodloužilo a pak nám to tam dvakrát spadlo z takové trmy vrmy,“ smutnil Hašek.