Je tam příliš kauz. Atmosféra není nakloněná tomu, aby národní tým podal optimální výkon, říká Šmicer v novém podcastu

Přesto věří, že Češi jeden ze dvou mečbolů k zajištění přímého postupu promění. „Po prvním zápase ve skupině s Polskem byla euforie. Srovnávat to s dneškem je jako den a noc. I tak věřím, že jeden mečbol dáme. Ideálně hned ten první. Hrál jsem řadu zápasů o všechno a není to vůbec příjemný. Nechávat všechno na poslední zápas s Moldavskem by nebylo dobrý,“ tvrdí Šmicer.