Český kádr se zúžil, tři hráči byli vyřazeni z mužstva po nočním dýchánku v Olomouci. Češi nicméně zůstávají favority v kurzu 1,25:1. Remíza, která by též zajistila postup českému celku, se sází v kurzu 6,2:1.

Fanoušci každopádně český tým vší silou tlačí na EURO. „Je docela zajímavé, že jen jedno procento sázkařů tipuje remízu, byť tento výsledek našim stačí, navíc Moldavané toho příliš nevyhráli ani neprohráli a dá se říct, že jsou ‚remízovým‘ týmem, zvlášť venku. Ale zase souhlasím, že hra na remízu by mohla být velmi nebezpečná hrana, z které můžete každou chvíli přepadnout na nesprávnou nepostupovou stranu. Naši si v hlavách remízový výsledek nesmějí moc připouštět,“ varuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

„Kvalita by měla být v Olomouci rozhodně na straně domácího výběru, Moldavsko však během kvalifikačních utkání ukázalo, že dokáže papírově silnější soupeře potrápit - doma Moldavci porazili Poláky a remizovali s Českem i s Albánií. Do zápasu s jistotou nezasáhnou tři hráči základní sestavy zápasu s Polskem - Brabec, Coufal a Kuchta. Češi by nicméně i tak měli zúročit větší zkušenost z těžkých zápasů a postup si pohlídat, dá se však očekávat takticky svázané utkání, v němž žádný z celků nebude chtít udělat první chybu,“ očekává Kovařík.