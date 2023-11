Šilhavý sestavu tajil, ale o jejím složení byl rozhodnutý. „Komplikace to pro nás je, co si budeme nalhávat. Kluci měli být připravení k zápasu a hrát. Ale jsem přesvědčen o tom, že tu máme dostatek kvalitních hráčů, kteří je nahradí. Věřím tomu, že sestava, kterou jsme udělali, bude schopná našeho cíle dosáhnout a že na Euro postoupíme. Věřím našemu odhodlání, nechceme myslet na to, že někoho nahrazujeme,“ uvedl Šilhavý.