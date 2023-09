Tvořili jsme méně, než jsme chtěli. Nebyli jsme tak nebezpeční z určitých situací. Ze začátku jsme se lehce hledali a nechtěli si to ulehčit, pak je to mix toho, jestli v danou chvíli přijde nahrávka a náběh, nebo ne. Albánci byli houževnatí, což jsme ale věděli. Jakákoliv naše ztráta byla nebezpečná, hráli na brejky.

Chtěli jsme si to zjednodušit náběhy naší útočené trojice a pak rychlou dlouho přihrávkou, abychom si natáhli obránce a hráli fotbalově. Buď nebyl náběh, nebo nepřišla nahrávka. Škoda, že jsme si to sami nezjednodušili.

Říkám to opakovaně. To není tak, že bych byl na někoho naštvaný. Když můžu, chci pomoci týmu do poslední vteřiny. To je jediné, co za vším pojďme hledat. Když už jsem naštvaný, tak na sebe. Při střídání jsem se cítil dobře, ale opět říkám, že na nikoho nedělám oči. Takový jsem a vždy budu.