GLOSA: V českém hokeji tají ledy, veselme se

Děje se to na starých zimácích i v moderních arénách. Děje se to u mantinelů i uprostřed plochy. Zkrátka děje se to téměř všude napříč republikou, a tak teorie, že díry v ledu na stadionech mají společného jmenovatele v podobě zastaralé technologie chlazení či nových pružnějších mantinelů, se každým dalším případem navzájem vylučují. A když vedení hokeje nevěří (dokonce to odmítá), že by za natahováním zápasů mohlo být šetření provozovatelů arén, kteří kvůli úsporám za energie nedostatečně chladí, jsou opakující se strasti během extraligového play off už tématem pro světové záhadology. Nebo se nám všem odněkud vysmívá známý tuzemský mystifikátor Kazma.