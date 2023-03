Český tým se v Moldavsku pokusí potvrdit povedený vstup do kvalifikace a zakončit březnový sraz druhým tříbodovým ziskem. "Jsem rád, že první utkání s favoritem skupiny Polskem jsme zvládli za tři body. Ale nic není hotovo, teď to musíme potvrdit s Moldavskem. Nesmíme si myslet, že je to outsider skupiny. Pokud bychom uspěli, s šesti body by to bylo hodně příjemné," řekl český trenér Jaroslav Šilhavý.