Gólové opojení, Angličanka svlékla dres. Fotbalistky překonaly muže

A bouřlivě slavily i další hráčky. Střídmě pak Sarina Wiegmanová, trenérka, která se znovu zapsala do dějin ženského fotbalu.

Češkám postup na turnaj těsně unikl, v baráži podlehly Švýcarkám na penalty. Trenér reprezentace Karel Rada však akci pečlivě sledoval a nacházel většinou jen pozitiva. „Je to samozřejmě spojené s atmosférou na stadionech a se vším kolem toho. Viděl jsem to tentokrát pouze v televizi, ale mělo to ohromnou atmosféru. Super prezentace ženského fotbalu," řekl Rada pro ČTK.