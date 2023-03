Rodák z Malmö startoval na čtyřech evropských šampionátech, další účastí se však nezabývá. "Žiju ze dne na den. Pokud se budu cítit dobře a trenér mě vybere, pomůžu jemu, týmu a zemi, jak jen to půjde. V mém věku nemyslíte na budoucnost, ale na přítomnost. I když jsem minulostí, přítomností a budoucností," řekl Ibrahimovic.

Loni v květnu se podrobil artroskopické operaci levého kolena. Přestože se kvůli velkým bolestem kolena půl roku nevyspal, zákrok se rozhodl podstoupit až po sezoně, jelikož chtěl dodržet slib a pomoci AC Milán k prvnímu titulu po 11 letech, což se mu povedlo. Do hry znovu naskočil až koncem února. Díky sobotnímu gólu do sítě Udine při porážce 1:3 se ve věku 41 let a 166 dní stal nejstarším střelcem v dějinách italské ligy.