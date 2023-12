Registrace žadatelů o vstupenky na všechny tři zápasy základní skupiny začíná už v sobotu 2. prosince ve 22:00 na webu www.fotbal.cz a potrvá do středy rovněž do 22:00. Pokud bude zájem převyšovat nabídku, proběhne los. Úspěšným žadatelům přijde ve čtvrtek a v pátek unikátní kód, po jehož zadání v systému na portálu UEFA bude možné do pátku 15. prosince do 17:00 kupovat vstupenky.