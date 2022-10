LOS ONLINE: Lewandowski a spol.! Napínavé poledne pro českou reprezentaci, v sázce je postup na EURO 2024

UEFA na základě výsledků ve třetím ročníku Ligy národů umístila 53 účastníků kvalifikace do pěti losovacích košů po 10 mužstvech a jednoho po třech týmech. Český celek na konci září sestoupil z elitní divize soutěže a o kousek mu unikl nejlepší první koš. Ve druhém koši jsou vedle Šilhavého svěřenců a gigantů Francie s Anglií také Rakousko, Wales, Izrael, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Skotsko a Finsko. Tyto soupeře reprezentanti dostat nemohou.

Nejlepší desítka Ligy národů bez Německa, které jako pořadatel ME kvalifikaci nehraje, je v prvním koši. Čtyři vítězové skupin A jsou odděleni, neboť je na jaře čeká Final Four. V kvalifikaci budou hrát v pětičlenných skupinách.

Los kvalifikace o postup na EURO 2024. Koho by si přál a koho nechce Jaroslav Šilhavý?Video : Sport.cz, FAČR

Z třetího koše mohou Češi dostat Norsko s hvězdným útočníkem Erlingem Haalandem, nepříjemné by bylo i Švédsko, které národní tým v březnu vyřadilo v semifinále play off o postup na mistrovství světa. Ze čtvrtého koše jsou papírově nejtěžšími soupeři Turecko a mistři Evropy z roku 2004 Řekové. Až v pátém koši figuruje Slovensko či Severní Irsko.

O zbylá tři místa na turnaji se podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. O jedno místo si vyřazovacím systémem zahraje čtveřice týmů ze skupin A, B a C. Českému celku patří v pořadí Ligy národů 14. příčka, k jistotě minimálně play off tak potřebuje, aby z dvanáctky zemí před ním (bez Německa) neprošla z klasické kvalifikace na EURO nejvýše trojice.

Kvalifikační skupiny začnou v březnu a vyvrcholí v listopadu příštího roku. Play off se bude hrát v březnu 2024. Závěrečný turnaj odstartuje v Německu 14. června 2024. Český tým v samostatné historii na ME ještě nikdy nechyběl, loni na kontinentálním šampionátu došel do čtvrtfinále.