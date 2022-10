Milostivý los! Češi narazí na Lewandowského a spol., giganti jim v cestě na EURO 2024 nestojí

Štěstí týmu Jaroslava Šilhavého přálo. Český tým byl nasazen do druhého koše a ani v jednom případě nenarazil na nejtěžší variantu soupeřů. Spíš naopak.

Slavné hvězdy zkrátka měly šťastnou ruku. Karl-Heinz Riedle poslal českou reprezentaci do skupiny E, v jejímž čele figuruje z prvního koše nasazené Polsko s hvězdou Robertem Lewandowským. Jürgen Klinsmann pak přidal Albánii, Demetrio Albertini zase Faerské ostrovy a Gianluca Zambrotta na závěr Moldavsko.

Los kvalifikace o postup na EURO 2024. Koho by si přál a koho nechce Jaroslav Šilhavý?Video : Sport.cz, FAČR

O zbylá tři místa na turnaji se podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. O jedno místo si vyřazovacím systémem zahraje čtveřice týmů ze skupin A, B a C. Českému celku patří v pořadí Ligy národů 14. příčka, k jistotě minimálně play off tak potřebuje, aby z dvanáctky zemí před ním (bez Německa) neprošla z klasické kvalifikace na EURO nejvýše trojice.

Kvalifikační skupiny začnou v březnu a vyvrcholí v listopadu příštího roku. Play off se bude hrát v březnu 2024. Závěrečný turnaj odstartuje v Německu 14. června 2024. Český tým v samostatné historii na ME ještě nikdy nechyběl, loni na kontinentálním šampionátu došel do čtvrtfinále.