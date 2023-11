Jedno je jisté, Češi se s jistotou vyhnou Slovensku, Nizozemsku, Chorvatsku, Skotsku a Slovinsku, s nimiž se ocitli společně ve třetím koši. Další varianty už jsou otevřené.

Koš 1: Německo, Portugalsko, Francie, Španělsko, Belgie, Anglie

Petr Rada by bral Německo – Sledoval jsem jejich poslední zápasy, takže vím, že teď nejsou v laufu. Řekl bych, že mají problém třeba v obraně. Prohráli s Tureckem a teď i v Rakousku, které pro ně dříve bývalo jen sparingpartnerem… Druhá věc je, že budou doma. Ale tlak domácího prostředí by je třeba mohl semlít.

Foto: Fabrizio Bensch, Reuters Kapitán Německa s tureckými kořeny Ilkay Gündogan to měl v utkání proti Turecku těžké…

Stanislav Levý by bral Belgii – Na posledním MS neuspěla, její zlatá generace očekávání nenaplnila. Je pravda, že s ohledem na poslední výsledky bychom mohli chtít i Němce. Ale neřeknu je z jednoho důvodu. Dovedu si představit, co všechno jsou za půl roku do domácího šampionátu schopni udělat…

Petr Rada by nebral Španělsko – Myslím, že jeho fotbal s dlouhatánským držením míče nám dlouhodobě nevyhovuje. Mají spoustu mladých šikovných kluků. Nevím, jestli hned v Německu, ale perspektivně budou zase patřit k nejlepším.

Stanislav Levý by nebral Francii – Ve finále posledního MS rozhodně nebyla náhodou. Její kvality se silnými osobnostmi jsou nesporné, trenér Deschamps má navíc všechno pevně v rukou.

Dojatý David Douděra: Pro emočního člověka jako já je to druhej vesmír. Jsem na sebe pyšnej! Video : Sport.cz

Koš 2: Maďarsko, Turecko, Rumunsko, Dánsko, Albánie, Rakousko

Petr Rada by bral Maďary – Je sice pravda, že jejich lídr Szoboszlai teď kope za Liverpool, ale jinak si myslím, že bychom mohli dobře vycházet z nedávné remízy 1:1 na jejich půdě. Mají styl podobný našemu, jsou to skoro sousedé. Nebál bych se jich.

Stanislav Levý by bral Rumuny – Delší čas teď na velkém turnaji nebyli, z dané nabídky kvalitativně velmi podobných zemí by mi přišli přece jen nejvhodnější. Albánii jsme si nedávno vyzkoušeli, Rakousko má velmi dobrou generaci, také Dánové mají spoustu kvalitních hráčů…

Foto: Milan Malíček, Právo Trenér Stanislav Levý ve studiu Sport.cz

Petr Rada by nebral Turky – Také jsem je v poslední době dvakrát viděl, mají velice živé a pohyblivé hráče. Vyhodili německého trenéra Kuntze a vzali místo něj Itala Montellu. Bál bych se silné podpory tureckých fanoušků žijících v Německu. Když teď hráli v Berlíně, přišlo mi, že Turci mají v hledišti mnohem větší podporu než domácí Němci, a to je co říct…

Stanislav Levý by nebral Turky ani Rakušany – Tady se nemůžu rozhodnout, prostě ani jednoho z nich. V posledních dnech oba týmy porazily Němce, což něco znamená.

Koš 4: Itálie, Srbsko, Švýcarsko, tři vítězové z play off

O postupujících z baráže zatím nemá cenu spekulovat. Soustřeďme se tedy na tři jisté týmy, které při losu určitě budou.

Petr Rada by bral Švýcary – Hlavně proto, že vedle silné Itálie bych si nepřál ani Srby. Země, kam patří i Srbsko, pořád fotbalově řadím do bývalé Jugoslávie, jejich hráči jsou šikovní, nevyzpytatelní, provokatéři… Rozhodně umějí kopat.

Foto: Petr Hloušek, Právo Fotbalový trenér Petr Rada ve studiu Sport.cz

Stanislav Levý by bral pouze tým z baráže – Ani jednoho ze tří jistých soupeřů bych si totiž nepřál. Týmy z baráže by měly být přece jen příjemnější. Ať by šlo třeba o Ukrajinu, nějakým zázrakem Polsko, nebo třeba Finsko…

Petr Rada by nebral Italy – Přestože se kvalifikovali na poslední chvíli a chyběli na dvou posledních MS, pořád je řadím mezi velké týmy. Mimochodem, jejich postup přes Ukrajinu mě jen utvrdil v názoru, že na VAR se spoléhat nedá, Ukrajinci penaltu kopat měli…