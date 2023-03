Žádné oťukávání, rovnou v premiéře duel dvou největších favoritů na postup. „Každý první zápas je obrovsky důležitý, ať už proti komukoliv. Může dodat sebevědomí pro další pokračování. Pro oba soupeře jde o jeden z papírově nejtěžších zápasů ve skupině. Musíme být připravení od první minuty, předvést co nejlepší výkon a dosáhnout co nejlepšího výsledku," přeje si záložník Tomáš Souček.

Dá se říct, že pořád zastávám středovou pozici. Někdy víc ofenzivní, jindy defenzivnější, pořád se to motá. Od trenéra vím, co budu hrát v reprezentaci, ale nebudu teď prozrazovat.

Pro Polsko jde o první zápas pod vedením portugalského trenéra Fernanda Santose. Může to být vaše výhoda?

Když všechno funguje, jsem pro mít trenéra dlouhodobě. Hráči pak vědí, co od nich čeká, což je lepší než mít změnu. Ale na druhou stranu je pro nás trochu složitější vyčíst, jak bude Polsko hrát. Máme něco v hlavě, koukali jsme na ně, ale se změnou trenéra může přijít i něco neočekávaného a nový styl. Pak budeme muset podle začátku zápasu hned zareagovat.

Co lze od velkého utkání čekat z taktického hlediska?

Pokud jde o soupeře, je složité rozluštit jejich taktiku. Mohou pokračovat v tom, jak hráli s předchozím trenérem, mohou to změnit. Hráli jsme nedávno v Lize národů s Portugalskem, které vedl trenér Santos, z toho lze vzít taky pár sestřihů. Ale hlavně se soustředíme na svůj výkon, pak se uvidí, co oni předvedou. Já věřím, že na to zareagujeme.