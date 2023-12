Portugalci od roku 2000 nechyběli na žádné velké akci, z toho pětkrát postoupili až do semifinále a na EURO 2016 ve Francii se dočkali premiérového velkého zlata.

Čeští fotbaloví reprezentanti jsou s losem ME celkem spokojeníVideo : FAČR

„To je samozřejmě výhoda. Všichni se tam těší, nejen na stadion, ale také do fanzóny. Podpora fanoušků by tam měla být velká,“ souhlasí bývalý reprezentant Pavel Mareš.

Je tady i další faktor, který by snad mohl české reprezentaci nahrát. Minulé velké turnaje nejednou ukázaly, že ve vstupních zápasech mohou být favorité nejzranitelnější.

„Mohla by to pro nás být trochu výhoda. První zápas je vždycky opatrný, nikdo nechce hlavně prohrát. Pokud by se s podporou diváků všechno sešlo, mohli bychom Portugalce zaskočit, nebo aspoň potrápit,“ míní host ve studiu.