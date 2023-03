Slabší místo Polska: Střed obrany je rozbitý, tam by mohl být soupeř zranitelný

Čeští fotbalisté se mají v pátek na startu kvalifikace na co těšit. Polská ofenzíva je v plné síle, podle expertů by ale mohl mít tým kouče Jaroslava Šilhavého šanci, pokud využije možného nesouladu v obranných řadách. Zranitelný by mohl být střed polské obrany. „Kraje nemají slabé, tam mají hráče, co nastupují v Aston Ville a v AS Řím. Když už někde mají Poláci slabinu, mohl by to střed obrany," říká v pořadu Přímák na Sport.cz Martin Pospíšil, momentálně hráč Sigmy Olomouc, jenž v posledních sezonách hrál právě v zemi dnešního soupeře.

Slabším místem v sestavě Polska může být střed obrany. Příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Článek Pospíšil netuší, jak polský kouč složí obranu pro duel v Praze. Hrát nebude Jan Bednarek. Talentovaný Jakub Kiwior je sice hráčem Arsenalu, ale schází mu výraznější herní vytížení. „K tomu tam není Kamil Glik, to je další stěžejní hráč polské defenzívy," připomíná Jiří Lizec, fotbalový redaktor Sport.cz. „Přes střed obrany by případně možná mohla vést cesta," myslí si. Řeč se v pořadu Přímák stočila i na pozici brankáře, kde má Polsko jasnou jedničku. Vypracoval se v ní Wojciech Szczesny, jenž působí v italském Juventusu Turín. „Před rokem jasnou jedničkou nebyl, ještě tam byl Fabiaňski. Ale ten neskousl, že by měl být dvojkou a skončil," tvrdí fotbalista, jenž v polském klubu Jagiellonia Białystok strávil šest let. Fotbalový pořad Přímák s Martinem Pospíšilem a redaktorem Jiřím LizcemVideo : Sport.cz Szczesny zářil na loňském mistrovství světa v Kataru, chytil tam třeba dvě penalty, jednu z nich Messimu. „Hodně se mu šampionát povedl, předváděl skvělé výkony," shodují se experti v Přímáku. „Na šampionátu v Kataru byl jejich nejlepším hráčem. Na brankářském postu ale Polsko bota netlačí, mají gólmany, co chytají v lepších ligách," upozorňuje Pospíšil. EURO Kvalifikační skupina EURO 2024 je pro Čechy nadějná. Program zápasů české reprezentace Redaktor Lizec si sice vzpomene na to, že polská brankářská jednička udělala během kariéry nějaké chyby, ale nepřikládá tomu zásadnější význam. „O výrazných slabinách nevím. Že by Češi měli vyhrát kvůli chybám gólmana, to by si musel vybrat den blbec," soudí. Co dalšího zaznělo v pořadu Přímák s Martinem Pospíšilem se můžete podívat ve videu. Fotbal PŘÍMÁK: Pohled bookmakerů je zkreslený. Favoritem je Polsko, varuje expert

