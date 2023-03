RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Klobouk dolů před Spartou, za Kuchtu bych dal balík. Tvrdík se kritikou Šmicra shodil

A je to tady. První Slavia, druhá Sparta, třetí Plzeň. Ligová tabulka v téhle fázi soutěže po letech vypadá jinak. Viktorka v roli mistra prohrála zaslouženě šlágr v Edenu, i když vedla, a vyklidila druhou příčku. Tam se dostala Sparta, před kterou klobouk dolů, jak to zvládla na Baníku. Nečekal jsem, že to bude takhle jasné, ale Ostravě chybí někdo s barošovským srdcem.