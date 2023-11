Za gól Polsku bych jezdil celý život zadarmo! Pilař vzpomíná na Euro 2012

Polsko. Pro záložníka Václava Pilaře země zaslíbená. Euro 2012, které tato země hostila společně s Ukrajinou, ho i díky dvěma gólům vystřelilo z Plzně do zahraničí. V základní skupině ve Vratislavi se trefil s Ruskem a s Řeckem. Mnoho nechybělo a skóroval i v rozhodujícím vítězném duelu s Polskem, který posunul český tým do čtvrtfinále do Varšavy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Václav Pilař (vlevo) ještě v dresu Plzně v ligovém duelu se Zlínem. Na símku si kryje balon před Václavem Procházkou.

Článek Varšava (od našeho zpravodaje) - Na nádherném Národním stadionu, kde se v pátek střetnou Češi s Poláky v kvalifikační bitvě, se museli tehdy sklonit před Portugalskem (0:1). „Věřím, že kluci tam teď dopadnou líp a postoupí na Euro,“ doufá Pilař. Na šampionát před 11 lety se mu ale vzpomíná krásně, byť vstup do turnaje českému mužstvu nevyšel. Na úvod bojů ve skupině podlehlo 1:4 Rusku. Pilař byl jediným českým střelcem. Od 20:45 rozehrajeme náš poslední venkovní kvalifikační zápas na EURO 2024 proti Polsku. 🇵🇱🆚🇨🇿 #ceskarepre



Zápas můžete sledovat v přímém přenosu na @sportCT od 20:15. 📺🔴 pic.twitter.com/DZ6CNVGnxi — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 17, 2023 „Lidi nás po zápase zatracovali. Psychika dostala na frak, bylo pro nás těžké se zvedat. Trenér Míša Bílek byl pod velkou palbou. Dokázali jsme se ale semknout, nakonec se povedlo postoupit z prvního místa do čtvrtfinále. Nádhera,“ vzpomíná Pilař. Brankou se podílel na následném triumfu nad Řeckem (2:1), výborným výkonem přispěl k výhře nad Polskem. „Škoda, že jsem tenkrát Polákům gól nedal, měl jsem slušnou motivaci,“ culí se Pilař. Co konkrétně měl na mysli? „Před zápasem mi volal člověk z Českých drah, které tehdy sponzorovaly reprezentaci. Měl jsem na kontě dva góly z předchozích dvou zápasů. Prý, jestli dám gól i Polsku, budu mít od Českých drah celoživotní volnou jízdenku,“ prozrazuje Pilař. Netradiční odměny byl blízko, v utkání měl velkou šanci. „Bohužel jsem ji neproměnil. Mohl jsem jezdit zdarma vlakem,“ směje se záložník Hradce Králové. V utkání sváděl na straně běžecké souboje s tehdy už hvězdným obráncem Piszczekem. „Hrál už za Dortmund, stejně jako Lewandowski. Toho ale Poláci příliš nevyužívali. Zmrazil je zřejmě gól Jirase (Petr Jiráček),“ podotýká Pilař. Lewandowski bude stát proti Česku i v pátek ve Varšavě. Uhlídá ho znovu česká defenziva? Fotbal O postupu nepochybuji, hlásí Rada. Vždyť na EURO už se dnes dostane každý