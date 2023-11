O postupu nepochybuji, hlásí Rada. Vždyť na EURO už se dnes dostane každý

„Z dvou zápasů, které máme, určitě jeden zvládneme. Ideálně oba, aby se situace trošku uklidnila. Ani procentem neuvažuji o tom, že bychom postoupit neměli,“ doplnil současný vůdce lavičky pražské Dukly. „Nehledě na to, že se ještě ze třetího místa hraje baráž.“

Postupová matematika je ale pro účastníky baráže poměrně zamotaná. To, které výběry se do ní podívají, totiž určuje souhrnná tabulka posledního ročníku Ligy národů. „Tam jsme byli jedni z nejvýše postavených, takže bychom měli o to lepšího soupeře,“ přiblížil podrobnosti Jiří Lizec, fotbalový redaktor webu Sport.cz.