Bez emocí! Priske nechce hned na začátku končit tam, kde už se jednou loučil

Brian Priske ovšem předem vyhlásil, že žádná alibi a výmluvy hledat nebude. Norské reálie z vlastní zkušenosti dobře zná. Odchovanec dánského Horsens získal v domácí soutěži titul s Aalborgem, v Belgii vyhrál pohár s Genkem. V dresu Portsmouthu stihl i třicet startů v anglické Premier League. Kariéru ovšem universální obránce ukončil v roce 2011 v klubu IK Start. V půlce norské ligy hrané systémem jaro - podzim odešel Priske dělat asistenta trenéra do dánského Midtjyllandu. A tým z Kristiansandu, města vzdáleného 230 kilometrů od Stavangeru, pak okamžitě sestoupil.

„Působil jsem v Norsku bohužel jen pět měsíců, ale krásných. Skvělá zkušenost, zdejší kultura se dost liší od dánské, takže bylo fajn ji poznat," zavzpomínal si trenér před tréninkem na Viking Stadionu. „Soutěžní zápas jsem tady nikdy nehrál, jen přátelský. Za Viking ale hráli moji kamarádi, trénoval tady také bývalý kouč dánského nároďáku Äge Hareide. Vím, že to je velký klub, stadion a infrastruktura tomu odpovídají."

Právě sportovní ředitel Rosický ho na Letnou jako trenéra přivedl. A teď oba koumají, jak převést nově složený tým přes první překážku, jež před ním stojí. Sparta nemá žádnou možnost opravy, cestou do skupiny musí vyřadit celkem tři soupeře. Teprve pak by si mohla nárokovat přibližně 75 milionů korun, základní prémii za postup do Konferenční ligy.