Byli i lehčí soupeři. Na Spartu dorazí Parní válec

Začnou doma na Letné, v odvetě je pak určitě čeká pekelné prostředí.

„Partizan každý rok v domácí soutěži bojuje o titul, aktuálně vede s výbornou bilancí srbskou ligu. Obecně dostávají poměrně málo branek, střelecky se jim přitom například na domácí scéně opravdu hodně daří. Je to tým poskládaný většinově z domácích hráčů," charakterizuje protivníka pro klubový web trenér Pavel Vrba.

„Velice zajímavý los, dostali jsme prestižní srbský klub s bohatou historií. Mají výbornou sezonu v domácí lize, mají spoustu bodů, jsou dominantní. Nečeká nás nic lehkého. Šance vnímám vyrovnaně," přidává se sportovní ředitel Tomáš Rosický.

„Začínáme doma, nevidím to jako nevýhodu. Hlavně si přeju, aby u toho mohli být fanoušci, aby nás mohli podpořit. To může udělat obrovský rozdíl," dodává Malý Mozart.

Čekají je asi dost vyhrocené zápasy

Z hráčské kabiny proniklo, že si mužstvo nepřálo v únoru cestovat do promrzlého Norska.

🗣️ „Je to velice zajímavý los, dostali jsme prestižní srbský klub s bohatou historií. Mají výbornou sezonu v domácí lize. Nečeká nás nic lehkého." 📰 Přečtěte si, co na los říkají Pavel Vrba, Tomáš Rosický, Dominik Holec a LK37! #acsparta ➡️ https://t.co/OjbvuuCP8h pic.twitter.com/RG19hAJUD9 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) December 13, 2021

„Jsem moc rád, že jsme nechytli Bodö/Glimt. Přál jsem si Partizan kvůli fanouškům. Když zbývalo posledních pět týmů, tak jsem měl jasno, chci takovou atmosféru zažít," usmívá se Ladislav Krejčí mladší.

„Není to zrovna nejlepší los. Zajímavý soupeř, hratelný, věřím, že si s ním poradíme co nejlíp. Byli tam i lehčí soupeři, ale sportovně to bude zajímavá výzva," krčí rameny brankář Dominik Holec.

„Doufám, že situace ohledně covidu se zlepší a bude moci být plný stadion v Srbsku i v Praze. V domácí lize jsou suverénní, v Konferenční ale párkrát zaváhali. Tak jsem zvědavý, jak to s nimi bude vypadat. Vnímám to jako dobrý los," utěšuje ho Krejčí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ladislav Krejčí mladší oslavuje třetí gól Sparty během utkání s Lyonem.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Bude to vyrovnaný a zábavný dvojzápas i pro diváky. Pokud opatření povolí, čekají nás asi dost vyhrocené zápasy z pohledu fanoušků. Prostředí tam asi bude hodně divoké, z tohoto pohledu se máme na co těšit. Uděláme všechno pro to, abychom přes ně šli dál," přemítá Holec.