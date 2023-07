Chorý o remíze s Dritou: Velké zklamání, ale do Kosova pojedeme pro postup

Teď jak v úvodním ligovém kole proti Teplicím (0:1), tak proti Dritě neskórovala. „Střel bylo dost na to, abychom dvě nebo tři branky dali. Šance si vytváříme, o to se musíme opřít. Nemyslím, že na to nemáme, ale musíme do toho jít trochu víc. Věřím, že vše dobře dopadne. Když půjdeme nastavenou cestou, branky a body budou přibývat," věští Chorý a dodává, že Plzeň měla utkání s kosovským sokem jasně ve svých rukách.