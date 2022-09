Domácí vstoupili do utkání s maximálním nasazením a brzy se dostali do vedení. Holzer našel přihrávkou před šestnáctkou Kalabišku, jehož lehce tečovaná technická střela zaplula bělehradskému gólmanovi k tyči. Lepší úvod si Slovácko nemohlo přát. Získalo klid pro svoji kombinační hru, založenou na pevné defenzivě, a hosty během první půle k ničemu vážnému nepustilo. V 19. minutě po rozehraném rohu hlavičkoval Hofmann do tyče a odražený míč poslal do sítě znovu Kalabiška.