Jen dva pamětníci znovu do akce proti Kluži. Daň Slavie za úspěchy, poukazuje Trpišovský

Všem sešívaným se vracejí silné vzpomínky. Po výhře 1:0 v Rumunsku porazili Kluž stejným poměrem i v domácí odvetě a Eden se utápěl v euforii. Odměnou za postup byla exkluzivní skupina s Barcelonou, Interem Milán a Dortmundem. A pochopitelně i zisk takřka půl miliardy!

Kluži zůstali v kádru z aktérů posledního vzájemného duelu Burca, Camora, Bordeianu, Deac a Hoban. Slavia má obdobný počet pamětníků, jenže Bořil a Hovorka jsou dlouhodobě mimo a na marodce je doplnil také Masopust. Zbývají tedy Kolář, Olayinka a Traoré, ovšem v základní sestavě se nejspíš objeví jen první dva z nich.

Výmluvný ukazatel ilustrující, jak velkou obměnou tým Slavie během tří let od postupu přes Kluž v roce 2019 prošel.

„Zamýšlíme se nad tím dost často, za tu dobu odešlo ze Slavie hodně hráčů. Přestoupili do lepších soutěží, docházelo ke zraněním a odchodům do jiných týmů," přikyvuje trenér Jindřich Trpišovský.

„Výměna je obrovská, nedávno jsem to řešil s jedním velkým slávistou. Povídal mi, že dostáváme více gólů, než tomu bylo v předchozích sezonách. Odpověděl jsem mu, že za poslední dva roky odešlo z defenzivy dvanáct hráčů," má kouč spočítáno.

„Noví kluci potřebují čas na aklimatizaci, když do toho počítám i defenzivní záložníky, jako byli Tomáš Souček a Alex Král, nebo zraněné kluky Davida Hovorku a Jana Bořila, je to citelné. Do toho Ngadeu, Deli, Alexander Bah, Ondra Kúdela, David Zima, mohl bych pokračovat," vypočítává pěknou řádku opor.

Obdobné problémy ovšem řeší i konkurence. „Myslím, že je to záležitost všech týmů, tak 80 % z nich. Vidíme to třeba i u Kluže, kde v základu zůstali tři pamětníci, v sestavě jich je pak sedm."

U Slavie jde podle Trpišovského o daň za úspěchy v Evropě. „Týmy se dívají do úspěšných klubů. Pokud jdete daleko v Evropě, což se nám podařilo třikrát, tak hráči prokazují v těžkých zápasech svou kvalitu a je o ně zájem. Týmy hledají posily, je to běžná věc. Proto říkám, že někteří naši kluci to zvládají obdivuhodně, třeba David Jurásek nebo David Douděra. Mám k nim obrovský respekt, nahrazují hráče, kteří zamířili do anglické, italské nebo portugalské ligy," zdůrazňuje trenér.

Mladíci jsou často hozeni rovnou do vody. „Mají minimu času a oni to dokážou, navíc v rekordně krátké době. Klobouk dolů před nimi. Je to profit pro klub, na druhou stranu nám jako trenérům se po klucích samozřejmě stýská, po jejich kvalitě, měli jsme s nimi dobré vztahy. Ale zase pracujeme s novými hráči a z toho profituje celý fotbal. Je to takový fotbalový život," uvědomuje si Trpišovský.