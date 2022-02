LOS ONLINE: A teď do Říma s Mourinhem! velí Trpišovský. Hlavně ne Feyenoord

Takže kam teď? Nejzvučnější jméno z možných soupeřů má AS Řím s José Mourinhem na lavičce. A právě do věčného města by kouč červenobílých rád zavítal.

„Přál bych si AS Řím. Určitě nechceme Feyenoord. Hráli jsme s ním na podzim a byl to strašně těžký soupeř. AS Řím bychom si přáli všichni, je asi jasné, proč. Kvůli trenérovi, přes hráče i po samotné město. Chtěli bychom zase hrát s velkým týmem, aby na něj mohli přijít lidé, pro všechny by to bylo skvělé," maluje si Trpišovský.