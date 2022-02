Petrohrad se nedočká. Finále fotbalové Ligy mistrů se odehraje v Paříži

Finále fotbalové Ligy mistrů se místo Petrohradu odehraje 28. května v Paříži. Evropská fotbalová unie UEFA zareagovala odebráním pořadatelství ruskému městu na vojenskou invazi Ruska na Ukrajinu. Na dnešním mimořádném zasedání výkonný výbor UEFA také rozhodl, že ruské a ukrajinské kluby a národní týmy obou zemí budou v soutěžích UEFA až do odvolání hrát domácí zápasy na neutrální půdě. To by se mělo týkat i duelů březnové kvalifikace o postup na mistrovství světa v Kataru, potvrzení ale ještě musí přidat FIFA coby organizátor.

Foto: Ian Walton, ČTK/AP Christian Pulišič z Chelsea se raduje z branky proti Lille.Foto : Ian Walton, ČTK/AP

Článek "UEFA by ráda poděkovala prezidentovi Francie Emmanuelu Macronovi za jeho osobní podporu a odhodlání přesunout v této krizové době nejprestižnější zápas evropského klubového fotbalu do Francie," uvedla UEFA v prohlášení. "Společně s francouzskou vládou bude UEFA plně podporovat úsilí všech zúčastněných stran o zajištění záchrany fotbalistů a jejich rodin na Ukrajině, kteří čelí strašlivému lidskému utrpení, ničení a vysídlení," doplnila evropská fotbalová organizace. Dějištěm finálového utkání Ligy mistrů bude pařížský Stade de France, který naposledy hostil finále vrcholné soutěže před šestnácti lety. Petrohradský stadion s kapacitou 68.000 diváků byl původně vybrán v roce 2019, aby hostil finále v roce 2021. Kvůli pandemii koronaviru bylo ale pořadatelství o rok odloženo a nyní se dějiště změnilo kvůli ozbrojenému vpádu Ruska na území Ukrajiny. Konferenční liga Jirka mohl být jako Jágr, fanoušci už se učí pokřik na Sora Kreml na rozhodnutí UEFA zareagoval s politováním. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova "mohl Petrohrad poskytnout dobré podmínky pro pořádání fotbalového festivalu". Finále Ligy mistrů 2023 se bude konat v Istanbulu, o rok později v Londýně a v roce 2025 bude dějištěm finále mnichovská Allianz Arena. V aktuálních evropských pohárových soutěžích musejí kvůli konfliktu ruské a ukrajinské kluby odehrát své domácí zápasy na neutrální půdě. Totéž platí i pro reprezentační výběry, týká se to například letošních zápasů obou národních týmů v Lize národů nebo barážových zápasů o mistrovství světa v Kataru. "Toto rozhodnutí by měla ještě formálně potvrdit FIFA," řekl českým novinářům mluvčí reprezentace Petr Šedivý. MS 2022 Jasná výzva: Přestěhujte baráž z Ruska! Zástupci české, švédské a polské fotbalové asociace již výkonné orgány FIFA a UEFA ve společném prohlášení vyzvali, aby utkání přesunuly mimo Rusko. V "české" větvi play off se má 24. března odehrát v Rusku semifinále mezi výběrem domácí sborné a Polskem. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz duelu se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl také výhodu domácího prostředí. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého by na Rusko mohli narazit i v případě prohry ve Švédsku. Poražení semifinalisté totiž proti sobě mají nastoupit v přípravném utkání a v původních plánech bylo, že by Češi hráli stejně jako v semifinále venku, tedy v Polsku, nebo v Rusku. Reprezentace Rusové zaútočili na Poláky: Chcete využít příležitosti ve svůj prospěch

