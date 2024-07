Matějovský se stal nejstarším českým hráčem v pohárech, střídal ale kvůli kolenu

Matějovskému bylo v den zápasu 42 let, 7 měsíců a 5 dnů, záložník Josef Jindřišek z Bohemians byl před rokem o necelé dva měsíce mladší, když nastoupil proti Bodö/Glimt.

„Mára si zasloužil být v zápase. V tréninkovém procesu ukazuje kvalitu pořád. Věděli jsme, že budeme hrát do plné obrany, a on umí soupeře přihrávkami rozhodit. Cítí hru, vnímá spoluhráče i soupeře,“ uvedl boleslavský trenér David Holoubek.

Jeho střelecký pokus z voleje po rohovém kopu skončil v 50. minutě vedle. Schytal i tvrdé ataky, Carlos Eduardo po zákroku na boleslavského borce s osmičkou na zádech vyfasoval žlutou kartu. Ostrý střet v 51. minutě s jedním ze soupeřů ale odnesl ranou do kolena. Po ošetření se sice na hřiště vrátil, ale pajdal a v 58. minutě střídal.

Trenér David Holoubek hned zjišťoval, jak na tom je. „Koleno nevypadá v tuhle chvíli dobře, došlo k nějaké distorzi. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Třeba to vážné nebude. Byl smutný, bolí ho to,“ informoval Holoubek. Všichni si přejí, ať je co nejdříve fit.