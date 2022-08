Nespravedlnost! Kde je VAR? Řekové těžko skousávají postup Slavie

„Panathinaikos byl nakonec Čechy vyřazen ne proto, že by byl horším týmem. Naopak se ukázalo, že i když všichni brali Slavii jako papírového favorita, „zelení" byli v obou zápasech celkově lepší. Panathinaikos byl vyřazen proto, že v této fázi kvalifikace chybí VAR!" stěžuje si dál.

„Je škoda, že každý bezohledný rozhodčí podrobuje týmy takovému „mučení," pokračoval sport24.gr v kritice. Deník Ta Nea není tak ostrý, spíše lituje neproměněných šancí Řeků. „Panathinaikos do toho dal všechno, bojoval až do konce, ale velký obrat proti Slavii se mu nepovedl," píše. O situaci ze závěru první půle píše jen to, že klub z Atén podal v poločasové přestávce oficiální stížnost na hlavního arbitra.