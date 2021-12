Novinka pro Slavii? Union pro ni možná přichystá změnu

Všechno může být pro Slavii v Berlíně úplně jinak. Žádný monumentální Olympijský stadion, hrát s Unionem Berlín možná bude v kultovním stánku zvaném An der Alten Försterei. Domácí klub to zvažuje v případě tvrdších protikoronavirových opatření. V Německu se rýsuje, že fotbal bude bez diváků, platilo by to i pro evropské poháry, a tedy i pro závěrečný duel skupinové fáze Konferenční ligy. Union jinak musí hrát tuhle soutěž na Olympijském stadionu, jenž je domovem městského rivala Herthy.

Foto: Ariel Schalit, ČTK/AP Dolev Haziza (vlevo) z Haify a Julian Ryerson z Unionu. Ilustrační foto.Foto : Ariel Schalit, ČTK/AP

Článek Vskutku se rýsuje překvapení pro Slavii? „Myšlenka návratu na Alte Försterei tady je. Ale musíme o tom ještě mluvit s UEFA a samozřejmě zjistit, jestli je takové přestěhování uprostřed rozehrané soutěže podle pravidel možné," citovala agentura DPA mluvčího klubu Christiana Arbeita. Union nemůže hrát poháry na svém stadionu kvůli malému počtu míst k sezení, jichž je na více než dvacetitisícovém stadionu jen zhruba 3500. Pokud se kvůli rostoucím číslům nakažených koronavirem bude muset duel proti Slavii 9. prosince konat bez diváků, teoreticky by tak neměl malý počet sedaček na Alte Försterei vadit. FORTUNA:LIGA Slavia porazila Teplice a v čele ligy drží tříbodový náskok Pražané se příští čtvrtek v Berlíně utkají s domácím celkem o postup do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského drží po 5. kole druhé místo v tabulce skupiny E s náskokem jednoho bodu před Unionem, k postupu jim tedy stačí remíza. Německo Fotbalisté Unionu Berlín oslaví výročí stadionu i s fanoušky An der Alten Försterei je v Německu brán jako kultovní stánek. Klub při MS dokonce nechal tábořit na ploše fanoušky, kteří mohli na velkých obrazovkách sledovat zápasy německé reprezentace.

