Pěsti v obličeji spoluhráče přiblížily Součka a spol. finálovému duelu v Edenu. Trenér zůstává nohama na zemi

Završení krásného příběhu pro jejich české spoluhráče je zase o krůček blíže. Fotbalisté West Hamu za sebou mají úspěšný vstup do semifinálového dvojzápasu Konferenční ligy, doma po obratu ve druhé půli přetlačili nizozemský AZ Alkmaar 2:1. V odvetě, která je na programu 18. května, tak budou hájit jednobrankový náskok. „Je před námi velmi těžký zápas. Jsem moc skromný na to, abych myslel už na finále,“ uvědomuje si trenér David Moyes. A nejen proto, že boj o zlato proběhne 7. června v pražském Edenu, by si o trofej moc rádi zahráli i bývalí slávisté Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem.

Foto: Tony Obrien, Reuters Jarod Bowen a Michail Antonio z West Hamu slaví výhru v úvodním semifinále Konferenční ligy.

Během čtvrtečního večera se na trávník podíval pouze první jmenovaný reprezentant, který na pozici defenzivního štítu odehrál plnou porci minut. Coufala do hry nepustilo zranění stehenního svalu, na pozici pravého beka ho tak nahradil Němec Thilo Kehrer, podobně jako při poslední ligové výhře 1:0 proti Manchesteru United. Vývoj semifinálového utkání pro Kladiváře měl zprvu k ideálu daleko. Do kabin šli o poločasové pauze v roli prohrávajícího celku, neboť pár minut před koncem úvodního dějství otevřel skóre střelou zpoza vápna záložník Alkmaaru Tijani Reijnders. Útočné snahy West Hamu naopak kýžený efekt nepřinesly. „V první půli jsme dopláceli na špatná řešení ve finální fázi. Vždy musíte být schopni se rozhodnout, zdali je v dané situaci ideální centrovat, přihrávat, nebo střílet. A to se nám vůbec nedařilo," mrzelo Moyese. Konferenční liga West Ham se Součkem po obratu slaví výhru. Finále v Edenu má blíž Jeho svěřenci ale ve druhé pětačtyřicetiminutovce bezmála šedesát tisíc příznivců v London Stadium potěšili. A nejen oni. Dáreček v podobě pokutového kopu totiž West Ham dostal od Mathewa Ryana, brankáře Alkmaaru. Ten při snaze vyboxovat vysoký míč, vrácený do ohně Součkem, trefil pěstmi do obličeje hlavičkujícího Jarroda Bowena. A i když australský gólman proti verdiktu sudího protestoval, o nařízení pokutového kopu nebylo pochyb. Foto: Ian Walton, ČTK/AP Tomáš Souček z West Hamu při utkání s Manchesterem United. „Ryan si evidentně myslí, že neudělal nic špatně, kroutí hlavou. Nechápu proč, tohle bylo úplně jasné," divil se reakci jedničky nizozemského celku britský žurnalista Simon Stone. „Bowen byl u míče dříve, hlavičkoval nad a poté mu Ryan dal pěstí. Jednoznačná penalta," dal v přenosu pro BBC novináři za pravdu Glenn Murray, bývalý prvoligový útočník. Saïd Benrahma nabídnutou příležitostí nepohrdl a utaženou ranou k levé tyči srovnal. V 78. minutě dokonal obrat Michail Antonio dorážkou z bezprostřední blízkosti. „Míč mi spadl přímo k nohám. Dal jsem gól, zvítězili jsme a nyní už se musíme soustředit na příští týden," stroze komentoval své počínání jamajský střelec. A brilliant comeback win! ⚒️ Let's finish the job next Thursday in Alkmaar 👊 pic.twitter.com/yElmdIHzN4 — West Ham United (@WestHam) May 11, 2023 A je jisté, že k odvetě se nebude upínat jen on, nýbrž všichni fotbalisté West Hamu. Kladiváři totiž naposledy získali poslední trofej v době, kdy žádný z jejich současných hráčů ještě nebyl na světě. Tehdy, ještě v roce 1980, ve finále FA Cupu porazili Arsenal 1:0. Od té doby? Dlouhé, ničím nepřerušené sucho... „Jsme spokojeni, že můžeme vyhlížet finále v Edenu," prohlašoval Souček ještě v listopadu minulého roku, kdy si s klubovými parťáky hladce zajistil postup ze skupiny Konferenční ligy. Nyní k návratu jak jeho, tak Coufala zpět na stadion, kde se Slavií oba získali shodně tři ligové tituly, chybí poslední krůček... Komentáře