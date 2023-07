Plzeň musí, Bohemka outsiderem. Překvapení ale je v klokaních silách

„Od Plzně očekáváme všichni jasný postup dál. Na úvod prohrála v Teplicích, a kdyby měla ještě zaváhat proti kosovskému outsiderovi, tak by impulzivní šéf Šádek situaci možná řešil. To Bohemka může být v pohodě. Silný soupeř za odměnu, se kterým si může užít parádní dvojzápas a překvapení samozřejmě je v klokaních silách," komentuje s nadsázkou nad svými kurzy Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Klokani si po solidních výkonech vybojovali účast v pohárové Evropě po dlouhých letech, los k nim však nebyl přívětivý a přisoudil jim Bodö/Glimt. Klub ze severu Norska suverénně ovládá nejvyšší norskou soutěž a má velké zkušenosti s evropskými zápasy. Výhra Pražanů v úvodním utkání na skandinávské půdě by v kurzu 8,54:1 byla velkým překvapením, na výhru domácích se sází v kurzu 1,34:1 a na remízu je vypsán kurz 5,48:1.

„Klokani, které čeká velký evropský návrat, poměří síly s patrně nejtěžším možným soupeřem a jejich účinkování tak zřejmě bohužel nebude mít dlouhého trvání. Bodö/Glimt má s pohárovými zápasy velké zkušenosti, v minulosti dokázalo hned několikrát porazit třeba kolos jménem AS Řím (2:1 v roce 2022, 6:1 v roce 2021)," avizuje Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Bodö/Glimt je zkušený tým s bohatou pohárovou historií. V letošním ročníku norské ligy se opět prezentuje dobrými výkony. Pro Bohemians to bude těžký oříšek. Klokani mají za sebou pouze jeden ligový zápas, ve kterém navíc nepodali příliš dobrý výkon. Je to pro ně úplně nová zkušenost a moc optimisticky jejich šance nevidím. Z jejich pohledu bude důležité, aby přivezli hratelný výsledek do odvety a tu si mohli užít společně s jejich fanoušky," souhlasí Karel Brettschneider, bookmaker Chance.