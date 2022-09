Poločas super, pak selhání. Jsem strašně zklamaný, lituje Svědík

Slovácko tak bere do základní skupiny D, kde jsou ještě německý Kolín nad Rýnem a francouzský celek z Nice, první bod. „Nevím, co to momentálně pro další vývoj znamená. Zatím asi nic, pro nás jsou to po průběhu utkání dva ztracené body. Ne s ohledem na tabulku, ale i určitou prestiž," nastínil Svědík.