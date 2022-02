Sparta je proti Partizanu favoritem, Slavia na Fenerbahce nikoliv

Situace na evropské scéně je čím dál tím složitější a horší. Český fotbal přišel pro příští sezonu o jednu místenku do pohárů. Na vystoupení pražských S v úvodním jarním kole Konferenční ligy hodně záleží, zda návrat k pěti účastníkům bude reálný.

„Od Slavie i Sparty očekáváme vyrovnané evropské duely. Je to taková klasika padesát na padesát. Fenerbahce je velkoklub plný legionářů, má velké jméno, ale v lize má dvacet bodů ztrátu na první Tabzonspor. V tuto chvíli může být složitějším protivníkem Partizan, který v srbské lize dominuje. Pro zajímavost, ve 22 ligových zápasech dostal jen 6 gólů," komentuje soupeře pražských týmů Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Navzdory nevyrovnaným výkonům očekává výhru Letenských celých 80 % sázkařů. Na výhru Partizanu stejně jako na remízu směřuje 10 % vkladů. Šance na postup do osmifinále jsou pro oba kluby poměrně vyrovnané. Na sparťanský úspěch je vypsán kurs 1,8:1, postup Partizanu je ohodnocen kursem 2,06:1.

V případě dvojzápasu Fenerbahce se Slavií jsou rozdíly mezi postupovými kurzy ještě těsnější. Na to, že se do osmifinále probojuje istanbulský velkoklub, je vyspán kurz 1,92:1. Sešívaní se mohou dostat do osmifinále v kurzu 1,9:1. Sázkaři v prvním zápase věří více tureckému celku, na jeho výhru jde 65 % sázek. Triumf Slavie odhaduje 25 % sázkařů, v remízu pak věří zbývajících 10 %.