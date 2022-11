Tecl po vyřazení: Měli jsme postoupit. Máme mladý tým, musí si něčím projít, aby se posunul

Byli jste připraveni na tento nepostupový scénář?

Samozřejmě jsme věděli, že situaci nemáme ve svých rukách. Počítat jsme s tím museli. Mrzí mě, že jsme zápas nezvládli kvůli fanouškům, kteří byli naprosto fantastičtí. Nepamatuji si, že by nás někdy takhle hnali, byl to hukot. Chtěli jsme jim udělat radost vítězstvím.

Měli jste zprávy o tom, jak se vyvíjí zápas v Kluži? Potřebovali jste pomoc Ballkani...

Já je neměl, až po zápase jsem se dozvěděl výsledek. Ale ani to nemělo cenu řešit, museli jsme se nachystat stejně, všichni jsme chtěli vyhrát. Výsledek z Kluže jsme nemohli ovlivnit, alespoň já to neřešil.

Stanislav Tecl ze Slavie během utkání se Sivassporem.

Myslíte, že jste si zasloužili postoupit?

Těžko říct. Celá skupina se nám úplně nepovedla. Poprvé jsme byli favoritem a asi nám chvilku trvalo, než jsme si zvykli na to, že máme zápasy řídit a mít je pod kontrolou. Myslím, že jsme ani neměli štěstí, de facto každý útok soupeře skončil v naší bráně. My měli na druhé straně dvacet střel a nedokázali jsme proměnit ani ty největší šance. Je to složité, ale je to pro nás ponaučení. Teď máme před sebou dva jasné cíle: dohnat Plzeň a vyhrát MOL Cup.

Byl zápas se Sivassporem typický pro vaše účinkování v Konferenční lize? Měli jste tlak, hodně šancí, soupeř udeřil z prakticky jediné příležitosti.

Přesně tak. Oni byli u nás ve vápně snad jednou a byla z toho penalta. Nevím, jestli to byla ruka. Ale ano, je to takový obrázek našeho působení v Konferenční lize, z každé šance jsme dostali gól. Měli jsme závary na čtyři góly a dáme jeden. Tak nějak to podtrhlo naši evropskou cestu.

⏲️ KONEC | Po proměněné penaltě Gradela sešívaní jen vyrovnali a ve skupině #UECL končí na třetím místě. 😞 #slasiv pic.twitter.com/7obcHecZ8w — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) November 3, 2022

Sám jste měl velkou šanci, ale přestřelil jste z bezprostřední blízkosti bránu. Vaše chyba?

Zbytečně jsem to přeběhl, mohl jsem si počkat a dát míč do prázdné brány.

Je to pro vás největší zklamání ve Slavii?

To nevím, ale asi bych ani neřekl. Máme hodně mladý tým, musí si něčím projít, aby se mohl posouvat dál. Na druhou stranu kluci, kterým je dvacet a hráli v Evropě poprvé, hráli skvěle. Myslím, že máme na čem stavět, proti Sivassporu jsme podle mě nepředvedli vůbec špatný výkon. Takhle to je, zpátky to nevezmeme. Je potřeba se z toho ponaučit, aby se tohle neopakovalo.

Měli jste bezprostředně po utkání v kabině už nějaké hodnocení?

Ve zkratce už ano. Byl tam pan Tvrdík (předseda klubu), který se nás snažil povzbudit. A dal nám jasné cíle. Co přesně tam zaznělo, si ale necháme pro sebe.

Zopakoval slova, která vyřkl nedávno, že případné vyřazení bude průšvihem a selháním?

Naštěstí nezopakoval, ale víme, že jsme postoupit měli. Nezvládli jsme dva zápasy s Kluží, které nás stály postup. Bohužel takhle to je.

V předkolech jste vyřadili silné soupeře Panathinaikos a Raków. Napadlo by vás po těžké kvalifikaci, že pak dopadnete takhle?