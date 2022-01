UEFA dala Čechům šanci. Dokážou ji pražská S proměnit?

Získat zpátky pátou místenku v pohárové Evropě, jeden z největších úkolů, který teď před českým fotbalem stojí. Pražská S přežila na mezinárodní scéně zimu a v únoru se zapojí do knockout play off Konferenční ligy, jak první jarní kolo nové soutěže UEFA nazývá. Vítězové osmi skupin postoupili přímo do březnového osmifinále, v němž je doplní postupující z osmi dvojic z únorové fáze. Češi mají díky Spartě a Slavii šanci zlepšit národní koeficient.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Wiesner ze Sparty, Ibrahim Traoré ze Slavie a David Pavelka ze Sparty během derby.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Sparta se do nové soutěže přesunula z třetí příčky ve skupině Evropské ligy a narazí na Partizan Bělehrad. Slavia skončila druhá ve skupině Konferenční ligy a zahraje si s Fenerbahce Istanbul. Konferenční liga zažívá svůj premiérový ročník, proto se zástupci českého fotbalu na UEFA informovali, jak bude knockout play off bodováno. 1/3 ‼️ Pro 🇨🇿 profi fotbal velmi důležitá a pozitivní zpráva 💪 Podle dnes obdržené reakce přímo od @UEFA na můj dotaz potvrzuji platná pravidla pro tzv. Knock-out round play-offs #UEL i #UECL , ve kterém letos bude startovat @slaviaofficial a @ACSparta_CZ#koeficient — Stepan Hanus (@StepanHanus) January 4, 2022 „Budou se přidělovat dva body za výhru a bod za remízu do národního koeficientu, bonusové body za postup se nepřipisují. Do klubových koeficientů se nepočítají body žádné," hlásí Štěpán Hanuš, ředitel komunikace Ligové fotbalové asociace (LFA). „Potvrzení je důležité v boji o klíčovou TOP15 pozici v národním rankingu, kde v případě úspěchu našich klubů získáváme výhodu proti Dánsku a Turecku (FC Kodaň resp. Galatasaray postupují přímo do osmifinále)," dodává Hanuš. Koeficient se počítá tak, že body získané na hřišti se dělí počtem účastníků dané země na začátku sezony, v českém případě tedy pěti. Bitva o klíčovou 15. příčku 14. Švýcarsko 29,675 1/4 15. Turecko 26,900 2/5 16. Řecko 26,700 2/4 17. Chorvatsko 26,650 1/4 18. Dánsko 26,575 3/5 19. Česká republika 26,400 2/5 20. Kypr 26,375 0/4 21. Norsko 25,000 1/4 22. Izrael 24,125 1/4 Zlomek udává, kolik zástupců pokračuje/kolik jich sezonu zahájilo. Česká republika je aktuálně na 19. místě v žebříčku národních koeficientů UEFA, který určuje nasazení a počet zástupců v jednotlivých soutěžích. Klíčová je 15. pozice, která jako poslední zaručuje pět zástupců v pohárech. K aktuálně patnáctému Turecku chybí českým celkům z 19. místa půl bodu. V této sezoně se hraje o nasazení do ročníku 2023/24. Před tuzemskými kluby nadále zůstávají Turecko, šestnácté Řecko, sedmnácté Chorvatsko a osmnácté Dánsko. Pořadí je stále mimořádně vyrovnané, mezi 15. a 20. pozicí je rozdíl jen 0,525 bodu. Vývoj českého koeficientu byl v posledních ročnících sestupný. Proto budou mít tuzemské kluby v ročníku 2022/23 po delší době v pohárech jen čtyři zástupce. Pouze šampion si zahraje kvalifikaci Ligy mistrů, zbylou trojici čeká letos vzniklá Konferenční liga. Konferenční liga Slavia do Turecka za Novákem, kam chtěl Trpišovský, Sparta do Srbska!

