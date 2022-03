Uzavřená část hlediště, pokuta! Sparta pyká za rasistický transparent na Partizanu

Další hořký paradox. Oficiální výjezd fanoušků do Srbska nebyl Spartě s ohledem na oandemii covidu umožněn. Nicméně příznivci ACS, kteří do Bělehradu i přesto cestovali a získali vstupenky, byli nakonec hromadně umístěni do jednoho ze sektorů. Právě v těchto místech se na konci utkání objevil rasistický transparent.