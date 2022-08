Velká naděje pro český fotbal dál žije, Slavia výrazně oslabila přímého konkurenta

PŘÍMÁK s Petrem Havlíčkem, trenérem fotbalové reprezentace do 17 letVideo : Sport.cz

Česko vstupovalo do pohárové sezony kvůli poklesu v žebříčku poprvé od ročníku 2014/15 jen se čtyřmi zástupci. Aktuálně se hraje o nasazení až do přespříštího ročníku, pro sezonu 2023/24 už je rozhodnuto, že bude mít znovu jen čtyři zástupce.

Aby si tuzemský fotbal udržel reálnou naději na posun na 15. místo, které jako poslední znamená pět zástupců v pohárech, potřeboval by ideálně vedle Plzně mít v některé ze skupin i Slavii a Slovácko.

Z trojice zbylých českých klubů má jistotu účasti ve skupině zatím jen Viktoria. Úřadujícího českého šampiona v play off Ligy mistrů čeká Karabach, v případě vyřazení by se Plzeň posunula do základní části Evropské ligy.