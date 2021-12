Vlakem za postupem. Slávisté zamířili do Berlína ke klíčovému zápasu s Unionem

Vlakem za postupem. Sešívaní doufají, že prostý rým dojde naplnění. Pokud jde o cestu do Berlína, mají na co navazovat.

„Přímo u Edenu je vlaková zastávka, takže vlak nám přijede až sem. Máme to minutu z kabiny, přesuneme se do vlaku a autobus na nás potom bude čekat v Berlíně na nádraží. Určitě je to lepší než autobusem. Letecky trvá dlouho cesta na letiště, odbavení a tak. Zhodnotili jsme to a s týmem se rozhodli pro vlak. Je pohodlný, dobré cestování. Teď jsme byli vlakem v Olomouci, tam jsme vyhráli, tak snad se to zopakuje," líčí pro klubový web asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

„Nejradši bych necestoval vůbec. Cestování vlakem je v pohodě. Užiju si čas s ostatními kluky. Je jedno, jestli letadlem nebo vlakem, hlavně když se tam dostaneme," říká Alex Bah.

Dánský obránce se zranil při utkání s Feyenoordem a jeho start ve čtvrtečním zápase je nejistý.

„Alex je náš stěžejní hráč, takže bychom byli rádi, kdyby k dispozici byl. Jde o to, že doma zápasy zvládáme. Když si vzpomeneme, tak jsme zápas začali skvěle, i když byl Union v jedenácti, tak jsme je přehrávali. Připravili jsme se s klukama perfektně a vycházelo nám všechno, co jsme si řekli," poukazuje Houštecký na první vzájemný duel s výsledkem 3:1 pro Slavii.

Foto: slavia.cz Aiham Ousou (vlevo) a Alexander Bah přicházejí na nástupiště vlakové stanice v Edenu.Foto : slavia.cz

"Potom šel Union do deseti, do poločasu jsme s tím měli trošku starosti, než jsme se srovnali a po změně stran to nebylo úplně ono. Dobrými střídáními jsme zápas zlomili na svojí stranu a vyhráli. Ale myslíme si, že zápas venku bude o něčem jiném. Je to poslední utkání a oni do toho musí jít s totálním nasazením. Stejně jako my," avizuje asistent.