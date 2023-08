Vůch o fotbalu v Kazachstánu: Jak přáteláky na sídlišti. Plzni proti Tobolu věřím

Kostanaj (od našeho zpravodaje) - Mnohdy kontroverzní muž českého fotbalu Vůch aktuálně kope čtvrtou rakouskou ligu ze Pregarten. Tvrdí, že do nejvyšších českých soutěží už má dveře zavřené.

Co se vám poté, co bylo jasné, že na sebe Tobol s Plzní narazí, proběhlo hlavou?

Vybavil se mi přestup právě z Plzně do Tobolu Kostanaj. Říkal jsem si, jaká je to náhoda. Ale také mi naskočilo, že to nebude nic jednoduchého. V Kazachstánu se kádry hodně mění, kluby spoléhají často hlavně na cizince. Myslím, že doma to Plzeň zmákne, ale musí si z venku přivést dobrý výsledek.

Čím může kazašský soupeř český tým překvapit, zaskočit?

Opravdu to bude hodně o specifickém prostředí. Nevím jak teď, ale tenkrát to lidi opravdu hnali. Atmosféra může být nepříjemná. Už je to asi pět let, co jsem v tobolu působil. Jak říkám, tam se každý rok vše mění a záleží, kde jsou aktuálně větší peníze. Když jsem hrával, byly na tom nejlépe Astana a Kajrat Almaty, Tobol až za nimi. Viděl jsem části jejich posledních zápasů, v Kazachstánu se bude hrát hodně těžce. Je možné, že v odvetě už budou poloviční.

Říká se, že Kostanaj není tak rozvinutý jako právě třeba Astana nebo Almaty. Souhlasíte?

Je poznat, že to není Evropa, podmínky jsou ve všech ohledech rozdílné. Člověk si hned uvědomí, že je někde jinde. Prostředí bude hodně těžké. Když jsem tam tenkrát přijel, byl jsem v šoku. Na druhou stranu Plzeň je zvyklá cestovat a hrát podobné zápasy. Nemá je úplně co zaskočit, jak jsem zmínil, bude to hodně o cizincích. Chodili tam vždy hodně Balkánci, takže záleží, jak se jim bude chtít, mají trochu jinou mentalitu. Kazachstán je celkově specifický, často se hrálo na umělé trávě, infrastruktura stadionů připomínala přátelská utkání někde na sídlišti. Důležité si bude nastavit hlavu a neřešit věci kolem.

Také na hlavním stadionu bývala umělá tráva?

Tady ne, byla přírodní, na umělé se však se hodně trénovalo. Jak si vybavuji stadion, nebyl uzavřený, měl dvě protilehlé tribuny. Lidi docela chodili a uměli vytvořit bouřlivé prostředí.

Jak se vám nové sezoně Plzeň zatím jeví?

Není to asi to, co všichni očekávali. Program je těžký a sám vím, že hrát více soutěží není nic jednoduchého, Myslím, že Plzeň se rozjede a bude na tom dobře. Kádr mají široký a kvalitní. Všichni říkají, že nečtou noviny, ale reálně koukají na to, co se píše. Byli trochu v útlumu, ale zvednou se. Hlavně si myslím, že dvojzápas s Tobolem zvládnou a postoupí do základní skupiny.

Viktoriánům tedy věříte víc?

Momentálně to je za mě tak 60 na 40 pro Plzeň. Kdyby Kazaši vyhráli nedejbože třeba o dva góly, začnou bránit a do jejich defenzivy se pak dostává velmi špatně. Jsou tvrdí, naběhaní. Když Plzeň první zápas neprohraje, půjde dál.

Kdo z hráčů Plzně vás nejvíce upoutal?

Vždycky se mi líbil Honza Sýkora, hráli jsme dříve spolu. Teď je zraněný a hodně chybí. Lavička je ale kvalitní a připravená. Také Pavel Bucha se jeví dobře, což je důležité. Duely s Tobolem budou hodně o středu hřiště a tam musí Plzeň soupeře přehrát. Její hráči na to mají.

Tobol také stále sledujete?

V Kazachstánu jsem byl nějakých 19 měsíců, půl roku v Tobolu a rok v Karagandě, kde mám asi více kamarádů. Tobol ale pozoruji, přeci jen jsem tam kus kariéry strávil a mám na angažmá dobré vzpomínky. Vstřelil jsem tam svůj jediný hattrick v seniorské kategorii, jediný v první lize. To nemám ani v Čechách, takže velké vzpomínky.

Udržujte s někým kontakt?

Z Karagandy ano, v Topbolu už tolik ne. Z mého působení tam zůstali možná dva tři hráči, kádry se opravdu mění každého půl roku, hráči chodí z jednoho týmu do druhého. Ale s nikým z Tobolu ani z Plzně jsem před zápasem nemluvil, žádné informace nepředával. S dnešními technologiemi se vše shání daleko lépe a rychleji, Plzeň má tohle na vysoké úrovni.

V minulosti jste se netajil tím, že Kazachstán jste vzal kvůli penězům.

Určitě jsem si vyřešil důležité věci, které jsem potřeboval. Fotbalově mi to ale samozřejmě ublížilo. Kdybych vydržel a šel do jiné nabídky z Evropy, určitě by to bylo pro moji kariéru lepší. To jsem samozřejmě nemohl vědět. Rozum byl ve 26 letech jiný než teď. Kdybych to mohl vzít zpátky, šel bych do Evropy. Jak jde člověk mimo ni, ztratí se. Navíc u Kazachstánu každý ví, že hráč tam jde pro peníze.

Kam se momentálně ubírá vaše kariéry? V Domažlicích už nepokračujete.

Jsem ve čtvrté rakouské lize a musím říct, že dobré. Nikdy by mě nenapadlo, že soutěž bude mít takovou kvalitu. Podle mě lepší, než co jsem byl v Domažlicích, tedy třeba na úrovní druhé české ligy. Máme za sebou první tři kola a vidím, že jsou zde fotbalisté, kteří skončili v první rakouské lize a šli někam níž, kde jsou peníze a hrají v klidu. Kvalitu ale mají obrovskou.

Co vás k přesunu do zahraničí vedlo?

Věděl jsem, že v Čechách mám dveře do nejvyšších soutěží zavřené. Vím, že by po mně kvůli mé minulosti nikdo nesáhl. Když mě kontaktoval agent, že je taková varianta, věděl jsem, že je to pro mě aktuálně správné řešení. Nikdo neřeší, co kdo vyváděl dřív, koukají jen na výkony. To je v mé situaci nejlepší, co jsem mohl udělat. Navíc to mám kousek od hranic.

Snaha zkusit první nebo druhou ligu v Česku tedy nebyla žádná?

Mně jeden člověk, který v českém fotbale velké slovo, řekl, že pro mě by bylo nejlepší hrát v zahraničí, že v Česku si mě nikdo nevezme. Nebrečím, vzal jsem to a chci zkusit hrát v Rakousku. Nikde není napsáno, že se nemohu dostat výše. Třeba za půl roku, za rok, až poznám, jak to tady celé chodí.

Je vám 32, jste po zranění kolene. Kam se ještě ubírají vaše sportovní myšlenky?

Hlavně chci být zdravý, koleno drží a poslední dva tři měsíce mě nelimituje. Nemám strach. Teď chci uspět v Rakousku. Co se týče fotbalu, určitě nemám v plánu vracet se do Česka, ale doklepat to tady. Myslím, že jsem na tom velmi dobře, na dvaatřicet se necítím, ani mi to nikdo neříká.

Tím se kruh tak trochu uzavírá, Plzeň má nově rakousko-švýcarské majitele. Co na tento krok říkáte?