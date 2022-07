Vyprodáno! Premiéru zvládneme, ujišťuje hrdina, který loni dostal Spartu do Evropy

Lístky, které byly na čtvrtek k mání, rychle zmizely. Sparta je v trestu, takže má o pět tisíc sedadel sníženou kapacitu. Tam usadí asi 1300 dětí. Zbývajících zhruba 14 tisíc vstupenek je vyprodáno. Ostrá premiéra by měla proběhnout v náležité atmosféře.

Norská liga běží, Viking přijede rozehraný. Co o soupeři víte?

Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že jsme skvěle připravení. Viděli jsme pár obrázků, kde mají některé slabiny, také v čem jsou silní. Hlavně se soustředíme sami na sebe.

Co vás na soupeři nejvíc zaujalo?

Nebezpečný útočník Berisha, ale máme zprávy, že třeba nedorazí. Hlavně budou týmoví, to je u nich zásadní. Také my je však chceme přelstít týmovostí.

Ne finančně, ale sportovně by Spartu bolelo, kdyby nepostoupila v Konferenční lizeVideo : Sport.cz

Vybavujete si, jak jste před rokem svým gólem rozhodl o postupu přes Rapid Vídeň a tím pádem do podzimní části evropských pohárů?

Jsem rád, že mi to připomínáte. Na takový okamžik nikdy nezapomenu, byl hodně důležitý. Vítězný gól, měl jsem formu... Krásné vzpomínky.

Na rozdíl od loňska, kdy jste začínali v předkolech Ligy mistrů, ovšem letos nemáte možnost žádné opravy o soutěž níž. Do skupiny Konferenční ligy vede cesta jen přes tři soupeře, každé zaváhání znamená konec...

Ano, ale v přípravě na zápasy se nic nemění. Jdeme postupnými kroky. Čeká nás vstup do sezony, první zápas, určitě ho chceme vyhrát. Důležitý zápas, my ho zvládneme.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalisté Sparty Praha Tomáš Wiesner a Jakub Pešek oslavují gól na 2:0 během odvety s Rapidem Vídeň.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Jak velká změna pro mužstvo v létě nastala pod dánským trenérem Priskem a jeho realizačním týmem?

Změn je více. Zažil jsem poprvé zahraničního trenéra, taky si zvykám. Máme hodně mladých hráčů, trenéři přinesli dost novinek. Zvykáme si všichni, věřím, že nebude žádný problém.

Můžete srovnat, v čem se příprava pod dánskými trenéry od předchozích liší?

Je toho hodně, přinesli dost novinek. Co můžu vypíchnout, tak největší je intenzita v tréninku, ale rychle jsme si přivykli. Všichni cítíme, že se to rychle dostává i do zápasů. Myslím, že to bude naše velká zbraň.

Novým kapitánem fotbalové Sparty se stal Ladislav Krejčí mladší. Kdy se vrátí na hřiště?Video : Sport.cz

Problém však může být, že Norové jsou na rozdíl od vás rozehraní, ne?

Nedíváme se na to. Asi to pro ně výhoda je, jsou rozehranější, ale my zase budeme mít plný dům, za což jsme rádi.

Odveta v Norsku se bude hrát na umělém trávníku. O to důležitější je vytvořit si doma dobrou výchozí pozici.

Určitě, na umělce netrénujeme. Bude to jiný fotbal, takže potřebujeme domácí zápas co nejlépe zvládnout, aby se nám tam jelo líp. Abychom nebyli překvapení, jak říkám, je to občas jiný sport. Příští týden se ale i tady budeme připravovat na umělce.

A jak vám sedí nový letenský trávník, který se přes léto na hlavním stadionu kompletně vyměnil?