Vystěhování nevadí. Skupina Konferenční ligy je za odměnu, tvrdí ředitel Slovácka

Podle něj UEFA bazírovala především na rozšíření zázemí. „Museli jsme vytvořit větší prostory pro její představitele, významné hosty, různé sklady či tisk. Snažili jsme se to udělat pořádně. Znamenalo to mj. vystěhovat z kanceláří na stadionu skoro všechny naše zaměstnance. Byli jsme na to zvyklí už z pořádání mezistátních zápasů, avšak to šlo o jednorázové akce. Teď se to bude s určitým časovým odstupem třikrát opakovat. Vydržíme to, vždyť skupina Konferenční ligy je pro nás všechny za odměnu. Splnili jsme si tím velký cíl," usmívá se Pojezný, který si ke spolupráci přizval někdejšího dlouholetého vedoucího týmu u české reprezentace a delegáta UEFA Jaroslava Dudla.