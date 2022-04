Brutální napadení bývalého českého reprezentanta v Barceloně

Na utkání se přitom moc těšil. Už dopředu avizoval, že na Camp Nou vyrazí podpořit spolu se ženou fotbalisty bundesligového klubu, kde také v minulosti sám působil. „Večer hraje můj Eintracht proti Barceloně. Nebude to ledajaký zápas. Fanoušci Frankfurtu chtějí zlomit svůj rekord, kdy před dvěma lety přiletělo do Milána 25 tisíc lidí a teď tu má být 35 tisíc lidí a víc. V Barceloně. přitom oficiálně má lístky jen pět tisíc fanoušků," napsal držitel stříbrné medaile z MS hráčů do 20 let.