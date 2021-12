Budiž aspoň sestup! modlí se Sparta

„Nevím, jestli je výhoda, že výchozí pozice je jasně daná. Je to vlastně play out, kdo zápas zvládne, postupuje dál. Kdo ne, končí. Chceme to být my, kdo uspěje, abychom v Evropě pokračovali, což byl ostatně cíl před sezonou," přeje si trenér Pavel Vrba.