Camp Nou musí být v odvetě jako papiňák, prohlásil trenér Barcelony Xavi

Domácí Eintracht poslal do vedení krátce po změně stran Ansgar Knauff, za hosty srovnal Ferran Torres. Od 78. minuty dohrával Frankfurt bez vyloučeného Tuty. "Nebyl to lehký zápas. Nevěděli jsme, jak zastavit jejich přechod do útoku, hřiště navíc nebylo v nejlepším stavu. Nedokázali jsme zastavit jejich ďábelské brejky, ztratili jsme spoustu míčů. Už předem jsme byli varováni, že nás čeká velmi těžký soupeř. V osmifinále vyřadili Betis Sevilla," citoval Xaviho deník Marca.