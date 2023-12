Chytil po postupu: Slavia? Největší klub v Česku, proto jsem sem šel. Liverpool si přeje až ve finále

Byla právě takováto pohárová utkání tím, co vás na angažmá ve Slavii lákalo?

Samozřejmě. Slavia je největší klub v Česku, evropský klub. Proto jsem sem šel.

Sám jste se prosadil dvakrát, z placu jste šel po hodině. Nemrzelo vás střídání? Vypadalo to, že pošilháváte po hattricku…

Nemrzelo. Vážně už jsem toho měl plné zuby. Odehrál jsem poslední tři zápasy a už se necítil úplně nejlépe. Byl jsem fakt zavařený. Ale mrzí mě, že jsem nedal hattrick. Měl jsem ještě jednu šanci, ta se dala trefit lépe.

Z první příčky míříte rovnou do osmifinále EL, za sebou jste nechali slavný AS Řím. Jak vám to zní?

Je to skvělý pocit. Chtěli jsme hlavně postoupit ze skupiny, což se nám povedlo. Že je to z prvního místa? Jsme ještě více nadšení. Po prvním zápase v Římě, který jsme prohráli, jsme v to ani nedoufali. Obrovský úspěch.

Vy osobně se navíc s bilancí 4+2 řadíte mezi vůbec nejproduktivnější hráče skupinové fáze.

O tomhle jsem vůbec nevěděl. Říkali to kluci (otočí se směrem k tiskovému mluvčímu Michalu Býčkovi), že jsem tam se čtyřmi góly nějak nahoře. Ale že bych se na to nějak zaměřoval, to vůbec ne.

Opět vás hnala kupředu parádní atmosféra, jak se v takovém prostředí hraje?

Neuvěřitelně. Od prvního zápasu, co jsem sem přišel, je to tu pokaždé neskutečné. Ať už v lize, poháru, nebo v Evropě. Jsem za to moc rád. Soupeřům se v Edenu vždy hraje šíleně, dříve jsem to zažil na vlastní kůži. Je to tu opravdu strašné. Co dokáží fanoušci… Neuvěřitelné. Jsme jim moc vděčni za to, v jakém počtu chodí a jakou kulisu dělají. Chorea jsou neuvěřitelná. Vážíme si jich, hrozně moc.

Máte nějaké vysněné soupeře pro další fáze soutěže?

Přál jsem si AS Řím ve skupině, to se mi splnilo. Teď už to nechám na klucích.

Co třeba takový Liverpool?