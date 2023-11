Další nakřáplý nos. Karma je zdarma, smáli se slávisté zlomyslně spoluhráči

„Řekni, jak to bylo, smál ses trenérovi?“ nedávali spoluhráči pokoj Schranzovi, vše se ovšem odehrálo v rovině vtípků. „Určitě ne víc než ty,“ obrátil se Schranz také vcelku zvesela na Koláře.

🛬🇲🇩 Hello, FC Sheriff 👋 #UEL // UEFA Europa League

O pár hodin později Slavia potvrdila, že slovenský univerzál zamířil do Tiraspolu i přes to, že v nejbližších dnech musí počítat s vyhlídkou, že do boje zasáhne leda tak s obličejovou maskou.