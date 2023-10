Dlouho jsme Betis deptali, ale nemáme nic, netají Priske zklamání

Bohužel. Jindy se na gólmana spoléháme, tentokrát neměl štěstí při odrazu míče a rozhodl se špatně. Nemělo by se to stávat, ale pořád měl odvahu, předvedl i dobrý zákrok. Je samozřejmě také naštvaný, ale to je fotbal. A také moje zodpovědnost, tlačím hráče do toho, aby riskovali.