Emoce v závěru. Jsou to jenom děti, neuvěřitelné, osočil kapitán Leverkusenu hráče soupeře

Vše nasvědčovalo relativně poklidnému odchodu do šaten. Jenže mezi fotbalisty Leverkusenu a Monaka došlo po konečném hvizdu k velké strkanici, do které se zapojili i trenéři a další členové týmů z lavičky. Servítky si po prvním klání play off Evropské ligy nebral zejména kapitán domácích Němců Lukáš Hradecký, který má ale na prohře 2:3 nemalý podíl.

Foto: Reuters Utkání play off Evropské ligy mezi Leverkusenem a Monakem skončilo potyčkou hráčů i trenérů.Foto : Reuters