Freiburg potvrdil vynikající vstup do sezony, ve 14 zápasech prohrál pouze jednou před dvěma měsíci s Dortmundem. O vítězství nad Nantes se postarali čtyři různí střelci. Aktuálně druhý celek bundesligy má plný počet 12 bodů se skóre 11:1 a je blízko přímému postupu do osmifinále. Druhé místo a první kolo play off už má jisté. Ve druhém utkání skupiny remizoval Karabach bez branek s Olympiakosem, kterému stále chybí zraněný brankář Tomáš Vaclík.