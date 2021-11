GLOSA: Pětka z počtů! Vrba netušil, že Sparta doběhla sama sebe

Snad aby si před závěrečným duelem ve skupině pořádně nastudovali tabulku. Bezprostřední pozápasové hodnocení jejich trenéra před televizní kamerou totiž nabídlo zarážející obrázek. Pavel Vrba nemohl pochopit, že Sparta už nemůže skončit druhá. Vyptával se reportéra ČT sport, co by se stalo, když jeho tým porazí Bröndby a Rangers prohrají v Lyonu...

Snad nervy, frustrace či obrovské zklamání způsobily, že byl bývalý kouč národního týmu po utkání zmatený. Bylo by neomluvitelné, kdyby během utkání v každý moment přesně nevěděl, jak si jeho tým v bitvě o postup stojí. Od toho se přece strategie a případná změna plánů odvíjí.

Spartě zbývá už jen zápas o přesun do Konferenční ligy, kde působí i Slavia a Jablonec. Všechny tři týmy mají v závěrečném kole svých skupin o co hrát. Sešívaní pojedou do Berlína na Union hájit druhou příčku, Jablonec bude v Kluži útočit na postup až ze třetího místa.